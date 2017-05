Border Security Australia afl. 8

In Sydney trekt een reiziger uit China de aandacht van douanier Paul. De Zuid-Afrikaanse man gedraagt zich verdacht en bovendien staat er ook nog eens een vreemde naam op zijn reisticket. Ook de taalbarrière lijkt de man parten te spelen en hoewel er op het eerste gezicht geen sporen van drugs te vinden zijn, vertrouwen de douaniers het zaakje niet. Op de immigratiedienst krijgt een Roemeen het hard te verduren. Vooral de financiële situatie van de man baart de inspecteurs zorgen. De familie in zijn thuisland moet uitsluitsel brengen en zal mee bepalen of de man al dan niet in Australië zal worden toegelaten. In het postsorteercentrum wordt een verdachte designerlamp van nabij onderzocht.