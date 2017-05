Border Security Australia afl. 6

In Sydney is een Amerikaans model geland, dat naar Australië is gekomen om samen met haar vriendinnen de bloemetjes buiten te zetten. De douaniers zijn vooral geïnteresseerd in hoe het meisje haar extravagante levensstijl weet te financieren. Wanneer er ook nog eens sporen van cocaïne op haar handtas worden gevonden, is het hek helemaal van de dam. Ondertussen heeft de Israëlier Jonathan heel wat uit te leggen op de immigratiedienst. Hij komt voor de tweede maal zijn Australische vriendin bezoeken, maar tijdens het gesprek met de inspecteur vermeldt hij plots dat hij tijdens zijn vorige verblijf gewerkt heeft in het land. In het postsorteercentrum van Brisbane wordt een zending uit Hong-Kong onder de loep genomen.