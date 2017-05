Border Security Australia afl. 13

Een Canadese reizigster maakt zichzelf verdacht als blijkt dat haar kennis van Sydney beperkt is. De sporen van cocaïne op haar schoenen met hoge plateauzolen helpen haar ook al niet vooruit. Een Australisch patrouillevliegtuig vliegt intussen over Indonesische wateren op zoek naar illegale vissers. Wanneer ze een verdacht schip opmerken schiet de patrouille meteen in actie. Op de immigratiedienst wordt een vrouw op de rooster gelegd die door haar werkgeefster naar het land is gestuurd, maar bitter weinig kennis blijkt te hebben over haar eigen bedrijf. Bovendien komt het profiel van de vrouw niet overeen met dat van een zakenvrouw.