Border Security Australia afl. 10

In Sydney keert een man terug na een partytrip in Zuid-Amerika met zijn vrienden. Wanneer er bij een bagagecontrole enkele staaltjes van steroïden worden gevonden, maakt de man zich verdacht. De douaniers gaan op zoek naar nog meer verboden middelen. Op de immigratiedienst wacht een Roemeense reiziger dan weer bang zijn lot af. De man blijkt gelogen te hebben over zijn criminele verleden. Zijn naam komt voor in een Zwitsers dossier over massamoorden, maar hij blijft beweren dat de inspecteurs zijn identiteit verwisselen met die van iemand anders. Ondertussen wordt bij de douane duidelijk dat de bagagecontrole wel degelijk haar nut heeft, wanneer een oud mysterie onverwacht wordt opgehelderd.