Boer zkt Vrouw gaat internationaal

Cupido zal zijn pijlen wel heel ver moeten schieten deze keer. VTM komt volgend jaar met het nieuwe programma Boer zkt Vrouw Internationaal, een update van het bekende en zeer succesvolle programma dat tien seizoenen lang gelopen heeft. In het nieuwe Boer zkt Vrouw Internationaal worden Vlaamse boeren die in het buitenland wonen en werken, gekoppeld aan Vlaamse vrouwen. Avontuurlijke dames die mee in een avontuur op het buitenlandse platteland willen stappen. Niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten.

Boer zkt Vrouw Internationaal zal op vier continenten worden opgenomen. Dina Tersago, gastvrouw van bij de allereerste Boer zkt Vrouw in 2004, zal dan ook hulp krijgen van An Lemmens. Samen zullen zij de wereld rondreizen om de boeren in contact te brengen met Vlaamse dates. Een competitie tussen An en Dina wordt Boer zkt Vrouw Internationaal zeker niet, maar de dames zullen allebei extra hun best doen om ‘hun’ boeren aan een geschikt lief te helpen.

Oproep in speciale aflevering

De tijd dat een boer op het ouderlijke erf in zijn geboortedorp bleef, is allang voorbij. Boerderijen worden echte ondernemingen en voor veel boeren is Vlaanderen te klein geworden. Zij maken –niet zonder risico’s- de sprong naar het buitenland. Daar vinden ze misschien wel de nodige ruimte en het avontuur, maar vaak niet de liefde. Een perfecte partner om dat buitenlandse succes compleet te maken. En dan nog liefst iemand die thuis dezelfde taal spreekt en dezelfde achtergrond heeft. Want iedereen weet: Vlaamse vrouwen zijn zo slecht nog niet. Ze zijn nuchter en weten van aanpakken. En ook in Vlaanderen zijn er heel wat vrouwen die best zo’n buitenlands avontuur willen wagen, maar net een klein duwtje in de rug nodig hebben. Dat duwtje kan komen van Boer zkt Vrouw Internationaal.

De voorbereidingen voor Boer zkt Vrouw Internationaal zijn volop bezig. Meer nieuws over de boeren zelf en de inschrijvingen volgt later.