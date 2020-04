Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home: nieuw seizoen dit jaar in eigen land

Dina Tersago en An Lemmens gaan deze keer in Vlaanderen zes jonge, toffe boeren en/of boerinnen aan een nog toffer lief helpen.

Hun zoektocht naar de liefde begint op 3 en 10 mei met twee afleveringen waar je alle boeren beter kan leren kennen.

De voorbije twee jaar vonden enkele mannen de liefde dankzij het programma, en op heden zijn olijfboer Manu en cowboy Jan nog steeds gelukkig met respectievelijk Hilde en Romina. Manu en Hilde hebben zich vorig jaar verloofd en Jan ruilde voor de liefde Australië zelfs terug in voor België en is samen met Romina volop op zoek naar een nieuwe woonst voor hen. Benieuwd of An en Dina de nieuwe boeren ook kunnen helpen in hun zoektocht naar een partner, want naast hun succes op professioneel gebied, is dat zowat het enige wat de ondernemers nog ontbreekt.

Dina Tersago: "Er waren dit jaar plannen om zowel naar het buitenland àls het binnenland te gaan, maar door de huidige situatie leggen we de focus nu volledig op het binnenland en mag ik onze boeren in Vlaanderen opnieuw gelukkig proberen maken. Dit seizoen van Boer zkt Vrouw krijgt dan ook de toepasselijke titel 'Home Sweet Home'. We hopen dat we de wereld van onze Vlaamse boeren volledig op z'n kop kunnen zetten door hen mee te helpen de liefde te vinden dankzij dit avontuur."

An Lemmens: “Wie onze zes nieuwe boeren zijn, dàt houden we nog even geheim! Ik kan wel al verklappen dat ze jong, ondernemend zijn en avontuurlijk. Maar ook hunkerend naar die ene liefde, die vlinders in de buik. Ze weten in ieder geval wat ze willen. Ook in de partner naar wie ze op zoek zijn. En daar gaan wij hen bij helpen! Ik kijk er alvast naar uit om alle respons voor hen te zien binnen lopen en die eerste vonken te zien overspringen.”

Wie de boeren beter wil leren kennen kan zich vanaf zondagavond 3 mei inschrijven via vtm.be