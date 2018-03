Vlaamse boeren in het buitenland verlangen naar een vrouw 'van bij ons'.

Cupido zal zijn pijlen dit najaar bij VTM wel heel ver moeten schieten: In Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond gaan vijf Vlaamse boeren die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde van hun leven, te beginnen met de dubbele startaflevering op zondag 25 maart 2018 en zondag 1 april 2018. Stuk voor stuk zijn het avonturiers die België achter zich lieten en leven en werken in het buitenland op zeer verschillende, vaak wondermooie en tot de verbeelding sprekende locaties in alle uithoeken van de wereld.

Zo is er een boer met een bedrijf te midden van de fantastische natuurpracht van Canada (7334 km). Eentje zocht het gedroomde leven in Australië op (16.375 km). Welke vrouw wil mee genieten van het authentieke en pittoreske Duitsland (549 km)? Of van het feeërieke Noorwegen (1350 km)? En iemand trok naar Zuid-Afrika (13.158 km), nog zo veel meer dan Big Five!

De vijf boeren - die binnenkort worden bekendgemaakt - zijn lang niet allemaal klassieke landbouwers, want zo is er ook een aan de natuur verslingerde honingwijnboer, een stoer ogende maar gevoelige ‘jackaroo’ - cowboy, zeg maar - , een jonge gelukzoeker met een zorgboerderij en een passionele olijfboer voor wie genieten helemaal centraal staat. Maar hoe succesvol en ondernemend al deze boeren ook zijn, ze hunkeren één voor één naar liefde… Vlaamse liefde. Ze dromen ervan om binnenkort hun hart én land te delen met de vrouw van hun leven. Want al is de passie voor hun job nog zo groot, ze missen iemand uit hun eigen cultuur om mee op te staan, samen de dag gezellig mee af te sluiten, dromen en avonturen te beleven, te delen en herinneringen voor het leven te maken.