Maak kennis met Jitse

Succesvolle Vlaamse boeren die wonen en werken in het buitenland, gaan op zoek naar de liefde van hun leven. En dat moet een Vlaamse worden. Wie beter om de pijlen van Cupido nog meer in de juiste richting te sturen dan Dina Tersago en An Lemmens? Ze stellen in het voorjaar de vrijgezellen voor, en reizen dan de hele wereld af om ‘hun’ boer te matchen met een Vlaams lief.

“Samen met An hoop ik de Vlaamse huiskamers te vullen met mooie buitenlandse boerderijtaferelen en heel veel liefde!” - Dina Tersago