Leer onze boeren vandaag al kennen!

Cupido zal zijn pijlen dit najaar bij VTM wel heel ver moeten schieten: In Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond gaan vijf Vlaamse boeren die in het buitenland wonen op zoek naar de liefde van hun leven, te beginnen met de dubbele startaflevering op zondag 25 maart 2018 en zondag 1 april 2018. Stuk voor stuk zijn het avonturiers die België achter zich lieten en leven en werken in het buitenland op zeer verschillende, vaak wondermooie en tot de verbeelding sprekende locaties in alle uithoeken van de wereld.