Jan en Manu moeten hun hart laten spreken

Maandag vertrekt Jeroen met Severien op romantische trip. Ze kijken uit naar hun eerste nacht in een vijfsterrenhotel in typisch Duitse stijl. Jeroen steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich fysiek tot Severien aangetrokken voelt. In Noorwegen verblijft Jitse 3 dagen met Emily in de sfeervolle stad Bergen. Op deze pittoreske plek, gelegen tussen 7 bergen, verbaast Jitse Emily op straat met een verrassende move. Ook Bjorn geniet van quality time met zijn favoriete Evelyn. Zoals het een goede cupido betaamt, heeft An Lemmens voor hen een betoverende trip langs de mooiste nationale parken gepland.