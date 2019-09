Dit is Victor

Victor is een ambitieuze ondernemer puur sang. Als deel van een tweeling werd hij geboren in Oostende. Toen hij vier was verhuisde hij met zijn familie naar Bulgarije en hij was amper 20 wanneer hij zich daar ontfermde over een noodlijdende boerderij in Tsar Petrovo, op 4 uur rijden van de hoofdstad Sofia. Onder Victors goede invloed verdriedubbelde de boerderij na amper 5 jaar en ondertussen staat de jongeman aan het hoofd van een van de grootste landbouwbedrijven in Europa, met 55 mensen die voor hem werken. “It pays off to work hard. Het eerste wat ik heb gedaan twee weken voor ik naar hier kwam, is opgezocht hoe tarwe eruit ziet en wat je ermee kan doen. Youtube en Wikipedia: ongelooflijk is dat! (lacht)” Op de mega- boerderij worden de 4000 hectaren land intensief ingezet voor het verbouwen van tarwe, zonnebloemen, maïs, koolzaad, kruiden,… maar ook lopen er 200 schapen rond, varkens, geitjes, schapen,... Naast het werk houdt Victor van sporten, reizen en dollen met zijn 16 honden. Op liefdesvlak kijkt Victor uit naar een zelfstandig Vlaams meisje dat haar mannetje staat, en ook al wel wat van de wereld heeft gezien. “Om eerlijk te zijn: ik hou van alles. Ik luister naar alle soorten muziek, ik eet alles, ik reis overal heen. Het zou geweldig zijn moest ik een meisje vinden die ook overal plezier in vindt.”