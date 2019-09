Dit is Stephan

Paarden… als kleine jongen was Stephan er al door gepassioneerd. Hij groeide op in het landelijke Ardooie en studeerde mechanica in België, maar drie jaar geleden koos hij voor het leven in de uitgestrekte vlaktes van Alberta, ongeveer even groot als België, Nederland, Zwitserland en Frankrijk samen. Hier heeft hij zijn hart verloren. Aan de ongerepte natuur én de paarden die hij als horseman temt op een ranch. Stephan houdt van de rust op de prairie maar duikt ook al eens graag in het bruisende stadsleven van de vlakbij gelegen stad Edmonton. Er zijn dus mogelijkheden legio om je ook naast het leven op de ranch te amuseren.