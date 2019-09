Dit is Marianne

Ze heeft haar droomjob gevonden op de husky farm. Haar roedel omvat 56 honden - die ze stuk voor stuk per naam kent - , die ze verzorgt, traint en waarmee ze trektochten maakt. Marianne is een super sportieve avonturierster die houdt van de ongerepte natuur en het buitenleven. “De natuur en de zuiverste lucht ter wereld, dat is wat me hier houdt. Ik word er nog steeds stil van. Maar ik mis het dat ik deze mooie momenten niet kan delen met een man. Het is gewoon gezelliger met z’n twee.”