Dit is het verhaal van Gerard

De 43-jarige Gerard kreeg het boerenleven mee met de paplepel. Hij groeide samen met zijn twee broers op op de boerderij van zijn ouders in Bree. Om zelf zijn geluk als boer te beproeven, vertrok hij in 2001 naar Duitsland. In Möckern, op een uurtje rijden van Berlijn, werkt hij ondertussen al 15 jaar als de rechterhand van de eigenaar van een gigantisch landbouwbedrijf dat zowel aan akkerbouw doet, als 5000 koeien houdt. “Ideaal: ik heb niet de lasten van een eigen bedrijf, maar enkel het plezier ervan”. Hij woont alleen in een huis in de buurt van de boerderij. “Wat ik nu het meest mis, is écht thuis komen. Bij een lieve, leuke vrouw. En samen kunnen lachen, dat is het fijnste dat je kan hebben in het leven. Al moet ze niet dé plezantste thuis zijn, ik maak al genoeg grapjes voor twee”, zegt de goedlachse akkerboer. Gerard heeft een 9-jarig dochtertje uit een vorige relatie, die om de 2 weken enkele dagen bij hem is. “Ik hou van leven in huis, er is nog plaats genoeg voor een toffe dame en die mag ook kinderen hebben.” Hij zoekt een onafhankelijke, warme vrouw, die weet wat ze wil. “En ze hoeft mijn beroep niet te delen. Daar is ze helemaal vrij in, zolang ze maar gelukkig is. Want als zij gelukkig is, ik ook.”