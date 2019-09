Dit is Etienne

Etienne, afkomstig van Bambrugge en vader van twee kinderen, heeft er ondertussen een suikerrietplantage van 3 hectare uit de grond gestampt en heeft een indrukwekkende moestuin waar hij o.a. papaya en tomaten biologisch teelt. En hij is ook volop bezig met de bouw van een prachtig gelegen hotel dat nog dit jaar moet opengaan. Etienne is een gevoelsmens en vindt respect heel erg belangrijk in een relatie. “Liefde is het mooiste dat er is. Liefde krijgen en geven. Het vraagt wat zoekwerk, maar ik hoop dat we de ware vinden. Ik zoek een vrouw die van de natuur en het simpele leven houdt, die in om het even welke omgeving zichzelf kan blijven.”