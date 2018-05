Ze trouwden op 27 oktober 2017 maar nu hebben Tim en Esther uit Blind Getrouwd besloten om uit mekaar te gaan. Tim en Esther: “We hebben een hele mooie tijd gehad samen en leuke momenten beleefd, maar recent hebben we besloten toch elk terug onze eigen weg te gaan. We wensen mekaar absoluut het allerbeste toe in de toekomst.”