Stijn en Nuria voor tweede keer ouders!

Stijn en Nuria, het koppel uit het eerste seizoen van Blind Getrouwd dat ondertussen al 4 jaar samen is, zijn in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 september mama en papa geworden van Théodore. Théodore meet 52 centimeter en weegt 3,9 kilogram. Broertje Victor is ondertussen al 18 maanden oud en is ontzettend trots.

Nuria: “Wij zijn gezegend met het mooiste geschenk, de geboorte van ons tweede zoontje Théodore. Mama zijn van twee jongens is iets wat ik helemaal zie zitten, love-overload! Ik prijs mij zo gelukkig met een fantastische man en twee schatten van zonen.”

VTM wenst het gezinnetje alle geluk toe.