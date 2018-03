Mike reageert op breuk met Marjolein

Er is de afgelopen dagen heel wat inkt gevloeid over de scheiding van het Blind Getrouwd-koppel Mike en Marjolein. Vandaag reageert Mike voor het eerst op de breuk bij het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck.

“Door alle heisa wilde ik even reageren om duidelijk te maken aan heel Vlaanderen wat er effectief gebeurd is tussen ons”, begint Mike. “We waren er zo van overtuigd dat we de ideale partner zouden zijn voor elkaar. Maar voor Marjolein was het vrij duidelijk dat ik niet die match was en ik heb dan de fout gemaakt van heel veel te vertellen over mezelf en Marjolein voelde zich ongehoord. En dat gevoel is bij haar gebleven.”

Er doen veel geruchten de ronde, maar volgens Mike is er niets meer aan de hand: “Er is nooit iets anders geweest. We hebben nooit ruzie gehad of er zijn nooit harde woorden gevallen. We konden altijd blijven praten, maar we begrepen elkaar niet. We zijn gewoon twee normale mensen die op zoek waren naar de liefde. We zijn in een ongewone situatie terechtgekomen en het is normaal dat je dan soms ongewoon reageert en niet zoals in het dagdagelijkse leven. Dat vergeten mensen soms.”

Marjolein kreeg de voorbije weken ook heel wat kritiek over zich heen. “Dat is volledig onterecht. Marjolein is echt een goed persoon, ondanks dat Vlaanderen er misschien anders over denkt”, vertelt Mike. “Ik vind dat echt niet kunnen en dat moet echt stoppen, want Marjolein is zoals ik en alle andere kandidaten met goede bedoelingen in het avontuur gestapt. Er is geen team Mike of team Marjolein, we zijn gewoon twee mensen die de liefde niet gevonden hebben en we zijn allebei teleurgesteld. Al die bagger is echt niet nodig.”

Sam vroeg zich ook af of Mike ondertussen nog gelooft in de liefde. “Absoluut”, zegt Mike al lachend. “Als je mij morgen vraagt om opnieuw terug mee te doen aan Blind Getrouwd, dan zou ik direct terug ‘ja’ zeggen. Ik heb heel veel geleerd over mezelf en ik heb topmensen leren kennen. Het is een unieke ervaring die ik aan iedereen zou aanraden.”