Kobe Ilsen: “Voor een BV-versie van ‘Blind getrouwd’ mogen ze mij bellen”

Hoewel hij tonnen charisma bezit, is het Kobe Ilsen nog niet gelukt om de vrouw van zijn leven aan de haak te slaan. Toch doen tegenslagen zoals bedrog en een onbeantwoorde liefde de presentator niet panikeren. Al is hij absoluut geen zelfzekere macho.

Hoe het komt dat hij nog steeds vrijgezel is? “Nadat ik iemand heb leren kennen, komt er altijd wel een kantelmoment. Dan laat ze mijn naam bijvoorbeeld vallen in haar vriendenkring en wordt ze afgeschrikt door de wildste – foutieve – verhalen die dan naar boven komen.” Als de relatie deze eerste vuurproef toch overleeft, kunnen de vrouwen niet altijd even goed om met de bekendheid van Kobe: “Ja, dan stopt het, hé. Ik kan die bekendheid niet wegtoveren.”

De mama van Kobe is er anders zeker van dat Kobe klaar is voor een serieuze relatie. “Ze heeft al gezegd dat ze me wil inschrijven voor Blind Getrouwd, maar dat mag niet volgens zijn contract. Anders met veel plezier. Op basis van de wetenschap gekoppeld worden: dat lijkt me interessant. Als er ooit een BV-versie komt, dan mogen ze me bellen.”

