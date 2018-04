Evelien En Nicolas Verwachten Een Kindje

Prachtig nieuws van Evelien Baten en Nicolas Vanderhallen: ze verwachten hun eerste kindje. Het Blind Getrouwd-koppel dat op 4 november 2016 in het huwelijksbootje stapte, vond al snel het geluk bij elkaar en breidt in het najaar haar gezinnetje uit met een dochter of zoon.

Ze zijn ontzettend blij: “We kijken enorm uit naar de komst van ons eerste kindje! We zijn sinds onze trouwdag steeds dichter naar elkaar toegegroeid en zijn klaar voor de volgende stap. Ouders worden is een enorm avontuur, maar het is iets dat we allebei heel graag willen".