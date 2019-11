Eerste holebikoppel in Blind Getrouwd

Het nieuwe, vijfde seizoen van Blind Getrouwd heeft een primeur: voor het eerst in deze Vlaamse versie, wordt een holebikoppel gematcht. Twee mannen, die mekaar nog nooit hadden gezien, zijn met elkaar getrouwd.

Voor dit nieuwe seizoen schreven alweer 3000 mensen zich in, waaronder 12% holebi’s. Hoeveel koppels worden gematcht wordt later bekend gemaakt, maar alvast één van de duo’s is een homokoppel.

Expert Wim Slabbinck, die meewerkte aan de matching: “In het buitenland zijn er reeds eerder holebi-koppels samengesteld. In Australië trouwden in het programma Married At First Sight in 2016 al twee mannen, en ook in de Nederlandse versie huwde een homokoppel in 2017. Ongeveer een vijftal procent van de bevolking is holebi. En omdat holebi’s maar een dikke 10% van de inschrijvingen uitmaken, is de poule waaruit wij kunnen matchen al jarenlang veel kleiner. Bovendien is het zo dat holebi’s elkaar vaker al kennen, iets waarop we extra moeten screenen. Maar dit jaar hebben we in onze holebi-poule een duo gevonden waarvan we denken dat ze echt potentieel hebben.”

Leen Lombaert, executive producer Blind Getrouwd: “We zijn verheugd dat we dit jaar voor het eerst het blinde avontuur van een homokoppel kunnen volgen. De voorbije jaren kwam er wat druk van de kijkers en de holebigemeenschap om een holebikoppel te volgen, maar wij matchen enkel als er écht potentieel is. En die goede match denken de experten nu gevonden te hebben.”

VTM vraagt om de identiteit van de twee mannen niet te revealen. “We willen hen alle kansen geven mekaar te leren kennen zonder dat de ogen van heel Vlaanderen al op hen gericht zijn. De fans kunnen hun avontuur volgen wanneer de nieuwe reeks op antenne gaat”.

Blind Getrouwd zal dit voorjaar te zien zijn bij VTM.