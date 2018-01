Dit zijn de kandidaten voor het derde seizoen van Blind Getrouwd

MARJOLEIN

“Ik ben nu op zoek naar een relatie die veel meer rust en stabiliteit biedt, terwijl het voordien veel meer om plezier ging, meer ‘we zullen wel zien’”.

36 jaar

Life coach uit Antwerpen

Is spontaan, goedlachs en houdt van urenlang praten

WENDY

“Het is wel angstaanjagend om te trouwen met iemand die je niet kent, maar ik hoop dat dat ook gewoon plezant kan worden en dat we ons amuseren samen. Dat mijn toekomstige iemand is die ook gewoon kan genieten van heel dit avontuur.”

30 jaar

Stewardess uit Antwerpen

Een gevoelsmens en bezige bij met veel hobby’s zoals fitness, bodypump en sinds kort ook schilderen

LIEVE

“Ik ben er niet 90 maar 100% van overtuigd dat daar een goede jongen zal staan in het stadhuis.”

28 jaar

Maatschappelijk werkster uit Brugge

Is lief, vrolijk, dol op naaien en reizen is haar ding

ESTHER

“Ik heb tijd nodig om naar iemand toe te groeien, dus laat dit vijf weken durende experiment een grote uitdaging zijn voor mij. Ik ben zeer nieuwsgierig wat dat gaat geven!”

31 jaar

Jobbemiddelaar uit Mechelen

Is rationeel, behulpzaam, humoristisch, recht voor de raap en een familiemens in hart en nieren

FRIE

“Het beste dat me kan overkomen is dat de experten voor mij een man in petto hebben met wie ik super goed overeen kom, met wie ik een heel goede relatie kan opbouwen en met wie ik getrouwd blijf voor de rest van mijn leven.”

29 jaar

Applicatie Specialist IT uit Boom

Bezige bij met 1001 hobby’s, houdt van het goede leven en is familie-minded

MIKE

“Ik ben op het punt gekomen dat ik erg graag een relatie wil en ik geloof er heilig in dat een goede relatie een meerwaarde is in je leven. Iemand hebben die jou graag ziet en die er altijd is voor jou, en omgekeerd… dat is het mooiste wat er is, toch?”

39 jaar

Project manager uit Evergem

Is sportief, optimistisch, houdt van grote uitdagingen en heeft al één grote liefde, de fiets

ALJOSJA

“Ik vind het heel moeilijk om iemand tegen te komen die echt goed bij mij past en daar zoek ik wel naar. Ik ga geen relatie beginnen met iemand die maar half bij mij past, dus ik hoop dat de experten goed gekozen hebben want ik ben niet makkelijk als het op partnerkeuze aan komt.”

29 jaar

Ambtenaar uit Gent

Heeft gevoel voor humor, is sportief, quizt graag

DAMIANO

“De eerste indruk die mensen van me hebben komt helemaal niet overeen met hoe ik ben en dat is een pijnpunt. Mensen denken vaak ‘Dat is een player, die heeft weinig inhoud, dat zal wel iemand zijn die elk weekend weggaat en iemand mee naar huis neemt.’ Ik moet me precies altijd bewijzen en daar heb ik het soms wel moeilijk mee, want dat houdt me tegen om mensen te leren kennen.”

38 jaar

Leraar en personal trainer uit Huldenberg

Is open, humoristisch, zeer sportief, gevoelig en empathisch

TOON

“Ik ben een rationeel iemand, daarom was mijn nieuwsgierigheid geprikkeld en geloof ik ook wel dat je ‘gelinkt’ kan worden aan elkaar.”

30 jaar

Zelfstandig bankagent

Open, humoristische zachte pit in een harde bolster

TIM

“Normaal word je verliefd op iemand in plaats van rationeel te werk te gaan, maar dit experiment werkt andersom. Hier zou al een basis moeten zijn dus ik ben benieuwd of dat effectief zo is, en ook of er daarna gevoelens zullen volgen.