Wanneer Blind Getrouwd van start gaat, is nog niet geweten, maar de eerste twee deelnemers zijn al wel bekend: Christophe Ramont en Nick Laenen stappen in het huwelijksbootje. De 38-jarige mannen zorgen daarmee meteen voor het eerste homohuwelijk in de Vlaamse versie van Blind Getrouwd. Leer ze hier een eerste keer kennen.