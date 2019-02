Brandel gaat vanavond op zoek naar de man van zijn dromen, maar niet vooraleer hij gewaarschuwd wordt door vrienden en familie van de mannen aan de andere kant van de wand. Wat hij te weten komt over Gregory is niet meteen wat hij verwacht had. Hij blijkt heel beschermend over zijn haar en dat wil Nathalie wel eens uittesten.

Blind Date, vanavond om 21.15 bij VTM.