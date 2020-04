HLN en VTM vliegen samen ‘De Ronde tegen Corona’ op zondag 5 april 2020

Nu zondag 5 april 2020 maken VTM en HLN samen ‘De Ronde tegen Corona’. Met deze speciale Ronde willen VTM en HLN heel Vlaanderen verbinden en via helikopterbeelden zoveel mogelijk mensen en plaatsen tonen met een boodschap voor elkaar.

De helikopter vertrekt om 11.00 in Antwerpen en vliegt zes uur lang over alle provincies heen, waaronder het parcours van de Ronde van Vlaanderen en een aantal belangrijke plaatsen in de strijd tegen corona, zoals ziekenhuizen. Op HLN zijn de helikopterbeelden continu te volgen vanaf 11.00, bij VTM volgen Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.30 de route in het live-programma ‘Blijf in uw Kot - De Ronde tegen Corona’. Vincent Fierens brengt verslag uit vanuit de helikopter.

De hele route van De Ronde tegen Corona is zondag 5 april vanaf 11.00 integraal live te volgen via een livestream op HLN.be. Iedereen wordt nu opgeroepen om via HLN.be een foto of video door te sturen van je thuis of werkplek waar een boodschap te zien is of te zien zal zijn. Op basis van alle inzendingen wordt een vluchtplan uitgestippeld dat ‘het Mooiste’ van Vlaanderen toont en iedereen een hart onder de riem steekt.

VTM en HLN wensen te benadrukken dat iedereen de veiligheidsrichtlijnen moet volgen en dat het zeker niet de bedoeling is om samen te troepen op zondag, bewaar steeds 1,5 meter afstand van elkaar.