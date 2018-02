"Wadde? Sandwichbar? Ik dacht Zanzibar!"

De vroeger onbekende vogel 'de Kneu', zorgt voor een grote carnavalshit in Nederland. Als je verschillende keren 'kneu' achter elkaar zegt, krijg je... euh... een vuil woord. Iedereen in de studio had dit door, enkel Jan-Jaap en Sven De Ridder kwamen een beetje later. Gelukkig liepen de camera's nog als bewijsmateriaal!