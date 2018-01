Tijdens de ronde 'Waar Kijken Ze Naar' kregen Tine Embrechts en Sven De Ridder plots een verrassing want niemand minder dan hun eigen kinderen mochten de show stelen. Zij mochten hun ongezouten mening geven over 'Tegen De Sterren Op', waarin ook Tine Embrechts in schittert. Voor Emilio, zoon van Tine, is het duidelijk: "Mama doet hier wel heel raar".