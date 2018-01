Extra: William Boeva en Sven De Ridder zijn eens niet de kleine mannen

Wat zou er kunnen gebeuren als je William Boeva en Guga Baúl een knop in handen geeft met een irritant geluid? Heel veel, blijkbaar. Tijdens de ronde 'Waar Kijken Ze Naar' nemen Guga en Boeva even 'Beste Kijkers' over, met een overdosis 'knoppen drukken' als gevolg. Gelukkig is daar newbie Ruth Beeckmans die met 1 simpele zin alles weer onder controle krijgt...