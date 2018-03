De nutteloze talenten van Tine, Lieven, Sven en Olga in Beste Kijkers!

Op dinsdag 20 maart komt Lieven Scheire met zijn allereerste VTM-programma op de proppen. In 'Kan Iedereen Nog Volgen?' gaat Lieven op zoek naar hoe ons leven er uit zal zien in de toekomst. Welke gadgets gebruiken we in 2019, 2030 en 2050? Nathalie Meskens kon Lieven al strikken in 'Beste Kijkers' waar hij de allereerste beelden, straight from de toekomst, liet zien!