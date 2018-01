Asjemenou... Jandino herkent zijn eigen kinderen eventjes niet

Sven de Leijer en Jandino Asporaat zijn vanavond te gast bij Beste Kijkers. Voor Sven de Leijer is het de eerste keer dat hij in een VTM-programma terecht komt. Gaandeweg komen we vanalles te weten over Sven de Leijer: zijn haat voor dansen en voor 'de dab', bijvoorbeeld. Laat Jandino nu net zin hebben in een kleine dance battle...