Eén van de opmerkelijkste verschijningen van de avond is ongetwijfeld Mermaid Celine. Al van kinds af aan is Celine zot van zeemeerminnen en 12 jaar geleden besloot ze er zelf één te worden. Speciaal voor Belgium’s Got Talent komt ze met haar zelfgemaakte staart uit het water om het nummer You Said van Eurielle te brengen. Maar de zenuwen spelen haar duidelijk parten ...