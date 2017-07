Woon de audities van Belgium’s Got Talent bij!

Kan jij iets wat andere mensen niet kunnen ? Ben jij een jongleur, illusionist of acrobaat ? Kan jij samen met je (sport)vereniging een geweldige act in elkaar steken? Heb jij het in je om mensen te doen lachen of ontroeren ? Kan jij een groot publiek 2 minuten lang entertainen?

Schrijf je dan zeker in voor het nieuwe seizoen van Belgium's Got Talent. Iedereen met een uitzonderlijke act is welkom in deze amusementshow. Jong of oud, alleen of in groep.

INSCHRIJVEN KAN VIA DEZE LINK.