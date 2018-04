Met hun swingende en meeslepende gospelmuziek wist Refreshed tijdens de audities de jury in te pakken. Ook op het grote podium zijn ze van plan de longen uit hun lijf te zingen. De tips van de jury hebben ze zorgvuldig in acht genomen en hun act is helemaal ‘opgefrist’. Het kerkkoor is met Prijs Hem klaar om voor muzikaal vuurwerk te zorgen. Hallelujah!