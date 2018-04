Rap van de Vooroordelen - MC Lily (Songtekst)

Rap van de vooroordelen

Refrein x2:

Een jonge mens, die ziet er goed uit

Maar hij is niet wijs

Maar een oude heeft ervaring, ook al ziet hij grijs



Vroeger jaren was een mens van 75 jaar

Een oude sukkelaar met een kletskop of een hoop grijs haar

Hij had heel zijn leven hard gewerkt en niet zonder gevaar

Hij had last van reuma, cataract, de bibber of de staar



Maar dankzij de vooruitgang van de wetenschap

Is dat nu een koene grijsaard met een kloeke stap

Hij doet met iedereen, een interessante klap

En een vrouw van meer dan 60, die brengt nog een rap



Ene van 80, springt op zijn cours velo

Hij loopt de marathon, hij steelt de show

Ze willen hem wegsteken, maar hij zegt no

Hij zit op de social media, hij steelt de show.



Refrein x2:

Een jonge mens, die ziet er goed uit

Maar hij is niet wijs

Maar een oude heeft ervaring, ook al ziet hij grijs



Al die vooroordelen moeten de wereld uit

Dat is dan bij deze mijn besluit

Om vooroordelen geef ik geen fluit

Dan hoor ik uit het zuiden een ander geluid



Refrein x2:

Een jonge mens, die ziet er goed uit

Maar hij is niet wijs

Maar een oude heeft ervaring, ook al ziet hij grijs



Is er een wet die zegt: tot die leeftijd mag dat

Dat is dan dikke bullshit en bla bla bla

Bejaarde mensen dansen nog de cha cha cha

Ze gaan op reis naar Australië en Amerika



Ieder mens is maar zo oud als hij of zij zich voelt

Waarop zijn al die vooroordelen dan gestoeld

De maatschappij, die moet eens worden omgewoeld

Die moet warmer worden, want die is onderkoeld



Refrein x2:

Een jonge mens, die ziet er goed uit

Maar hij is niet wijs

Maar een oude heeft ervaring, ook al ziet hij grijs



on-der-koeld!