“Zot! Stop daarmee!”, dat is het enige wat An Lemmens kan uitbrengen bij het kijken naar Get Insane. De groep heeft zijn naam niet gestolen: de vier mannen beoefenen krankzinnige stunts op hun BMX’en, skateboards en pocketbikes. Dat er ook een vrouw in het midden van het podium ligt, houdt de juryleden werkelijk op het puntje van hun stoel...