Over een eigenaardig talent gesproken! Maxime Pans wil Vlaanderen tonen hoe snel hij karamelflans kan opslurpen. En dat blijkt behoorlijk snel te zijn! Op één minuut tijd werkt de twintiger maar liefst 26 flans naar binnen. Al gaat hij enkele minuten later al terug over zijn nek. Wij weten niet goed hoe wij er ons bij moeten voelen.