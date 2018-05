Tijdens de audities van Belgium’s Got Talent konden jullie via de VTM-app meebuzzen vanuit jullie luie zetel. De meeste Golden Buzzers gingen naar Avant Garde Collective. En daarom krijgen deze funky dansers de Publieksprijs cadeau van Koen en Laura. Al had Laura beter even op voorhand gecheckt wat er in de doos zat… ;-)

Hopelijk heb je niks gebroken, mevrouw van Orange

en gefeliciteerd, Avant Garde Collective!