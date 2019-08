Hoe werkt mijn Golden Buzzer van Belgium's Got Talent?

Wat is de Golden Buzzer van de kijker?

De Golden Buzzer van de kijker is, net zoals de Golden Buzzers van de jury en de presentatoren, een rechtstreeks ticket naar de studioshows van Belgium's got Talent.

Wie kan de Golden Buzzer uitdelen?

Iedereen die zich registreert op vtm.be kan meespelen.

Hoe en wanneer kan ik de Golden Buzzer uitdelen?

Registreer je eerst via vtm.be om toegang te krijgen tot je Golden Buzzer. Het menu op vtm.be waarin je deze kan gebruiken zal actief worden vanaf je kan meespelen tijden de audities.

Deel een Golden Buzzer uit aan de act die jij rechtstreeks wil doorsturen naar de studioshows door tijdens deze act (= van begin tot het einde van de auditie) op de Golden Buzzer te duwen. Dit kan enkel wanneer de act wordt uitgezonden in de auditieaflevering op vrijdagavond bij vtm. Tijdens herhalingen kan je niet meer meespelen.

Ben je nog niet klaar om je Golden Buzzer uit te delen? Er zijn nog andere opties: druk op groen voor een act die je leuk vindt, of op rood voor een act die je niet zo leuk vindt.

Hoeveel keer kan ik meespelen?

Je kan tijdens elke act meespelen en dat elke auditieaflevering! Je kan dus in totaal thuis 7 Golden Buzzers uitdelen. Je kan wel maar één keer per auditieaflevering op de Golden Buzzer kan drukken.

Kan ik het resultaat van de jurering thuis bekijken?

Ja dat kan! Per act wordt het percentage kijkers dat op de Golden Buzzer heeft gedrukt in beeld weergegeven. Ook de groen en rood resultaten kan je mee volgen via kleurenbalkjes, deze worden niet in percentage weergegeven.

Hoeveel Golden Buzzers zijn er in totaal dit seizoen?

Er kunnen dit seizoen maximaal 12 Golden Buzzers uitgedeeld worden. 1 per jurylid (=4), 1 voor Koen en Laura, 7 voor de kijker thuis.

Indien de jury of presentatoren voor dezelfde Golden Buzzer kiezen als de kijker thuis, dan zullen er minder dan 12 Golden Buzzers zijn.

Wanneer weet ik welke act een Golden Buzzer gekregen heeft?

Aan het einde van elke auditie aflevering krijg je meteen te zien wie de kijker thuis als Golden Buzzer gekozen heeft voor die aflevering.

Kan een act nog naar de studioshows zonder Golden Buzzer?

Ja hoor, de acts die een 'ja' krijgen van de jury maken ook kans om door te gaan naar de studioshows. De jury maakt na de laatste auditieaflevering een selectie uit deze acts.

Kan de kijker thuis een Golden Buzzer geven aan een act waar de jury 'nee' tegen zegt?

Ja hoor, het is mogelijk dat de kijker thuis een Golden Buzzer uitdeelt aan een act die een 'nee' krijgt van de jury.

Wat gebeurt er bij een gelijkstand tussen verschillende acts?

Indien er een gelijkstand is, dan wordt er gekeken naar de cijfers na de komma tot er een definitief resultaat bekend is.

Wat als de kijker thuis dezelfde Golden Buzzer kiest als de jury of Koen en Laura?

Dan zitten jullie als kijker helemaal op dezelfde lijn! Deze act is dan de Golden Buzzer van de kijker thuis én die van ons jurylid of onze presentatoren. Het resultaat blijft hetzelfde.