Hoe stem je bij de studioshows op jouw favoriet?

Vanaf vrijdag 13 april 2018 treden de 42 door de jury geselecteerde talenten aan in onze grote studioshows! Zes weken lang zullen er telkens 7 talenten tot het uiterste gaan om juryleden An, Stan, Niels en Dan te overtuigen. Maar ook jij bepaalt wie een plaatsje verdient in de finale! Elke week gaan er slechts 2 van de 7 kandidaten door naar de spannende live finale op vrijdag 25 mei 2018. Eén finalist wordt aangeduid door de jury, de andere finalist bepalen jullie thuis. Aan het einde van de aflevering - wanneer de jury haar keuze bekend heeft gemaakt - openen Koen en Laura de lijnen en kan jij beginnen stemmen voor de tweede finalist.

Je kan zowel via sms als via de VTM-app maximum 1 stem uitbrengen op elke kandidaat, maar je kan wel meerdere kandidaten een stem geven. Stemmen kan vanaf het moment dat Koen en Laura de lijnen openen tot middernacht van diezelfde avond. Daarna worden de stemmen geteld. Het resultaat van de voting wordt in het begin van de volgende show bekendgemaakt. Uiteindelijk zullen in de finale 12 talenten aantreden in de hoop met de 50.000 euro naar huis te gaan.