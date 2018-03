F&B Acrobatics deed al mee aan Slovenia's Got Talent, Germany's Got Talent, England's Got Talent en Spain's Got Talent, maar vandaag zijn de twee Slovenen van plan België te veroveren met een act vol halsbrekende acrobatie. En alsof het zo nog niet genoeg was, gooien ze nog een hoverboard in de mix. Erg indrukwekkend!