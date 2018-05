Verbazing, dat is waar het om draait bij Get Insane. De groep beoefent allerlei extreme sporten: van BMX tot freerunning. Hun waanzinnige stunts leverden tijdens de audities veel gegil op vanachter de jurydesk. “Daar doen we het voor”, zeggen ze zelf. Vrijdag maken ze indruk met nieuwe trucs, die mogelijk nóg gevaarlijker zijn.