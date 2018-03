Patrick Pickart is een celebrity in de wereld van hypnose. Hij is dan ook niet aan zijn eerste tv-optreden toe. Volgens hem bestaat er in Vlaanderen nog veel onbegrip over zijn discipline en daar wil hij verandering in brengen met zijn deelname. Maar wat hij allemaal voor elkaar krijgt, hadden wij in de verste verte niet zien aankomen. Eééénorm straf!