De 9 meest verrassende audities uit Belgium's Got Talent

Ondertussen zitten er al vijf seizoenen Belgium's Got Talent op. Daarin gingen we telkens op zoek naar de grootste talenten uit Vlaanderen en zagen we heel wat enthousiaste mensen hun passie voorstellen aan kijkend Vlaanderen.



Van magie, zang en comedy, tot toneel, acrobatie en muziek.. Er loopt heel wat talent rond in België! Er werd heel wat afgelachen, maar af en toe vloeiden er ook traantjes van blijdschap, want sommigen onder hen zagen dankzij Belgium's Got Talent hun droom in vervulling gaan.



We blikken even terug op de meest verrassende audities van de afgelopen jaren. Kijken jullie mee?

1. The All Stars doen struisvogels Harlem Shaken!

2. De kleine Tristan zet de studio volledig op zijn kop!

3. 'Ain't No Other Man' dan de 14-jarige Seppe! Wow!

4. Je bent nooit te oud om te doen wat je graag doet, vraag het maar aan MC Lily!

5. Die vreemde kwasten van Baba Yega jagen de jury de stuipen op het lijf!

6. Gerrit is gewoonweg de coolste daddy!

7. Steff komt 'een lieke zingen', dit hadden wij niet verwacht!

8. De keurige Kjen brengt een wel heel verrassende act...

9. Wanneer twee jonge meisjes op het podium komen en iets doen wat niemand verwacht!

Stuk voor stuk geweldige audities die ons van onze sokken bliezen. Welke was jouw favoriet?