Buzz gratis mee tijdens de liveshows van Belgium's Got Talent

Ben jij thuis ook zo'n grote fan van Belgium's Got Talent? Dan is de applicatie van Belgium's Got Talent zeker iets voor jou. Je beleeft er het programma vanop de eerste rij en kan vanuit je luie zetel meebuzzen met de jury. Laat tijdens de uitzending je mening horen en druk op de rode en groene knop tot ze ontploffen! En vind je een bepaalde act echt overweldigend goed? Gebruik dan jouw persoonlijke golden buzzer!

Waar vind ik de app?

De app van Belgium's Got Talent maakt deel uit van de VTM-app. Deze is beschikbaar voor Android via de Google Play-store en voor iOS via de iTunes-appstore. Download of update de VTM-app en wordt zelf het vijfde jurylid.