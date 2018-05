“Een betere Golden Buzzer konden we ons niet inbeelden”: Koen en Laura zijn apetrots dat hun favoriet, Aya Courouble, eindelijk haar opwachting maakt in de studioshows. De jonge acrobate traint hard om haar grote droom waar te maken: ooit op de Olympische Spelen staan. Maar eerst gaat ze voluit voor de finale van Belgium’s Got Talent.