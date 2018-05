Het is geen geheim dat An Lemmens een favorietje heeft; namelijk danscrew ‘Avant Garde Collective’! De 7-koppige danscrew heeft een unieke stijl, maar toch slagen ze erin om opnieuw een andere kant van zichzelf te laten zien. Met een ingetogen act op een nummer uit ‘The Secret Life of Walter Mitty’ proberen ze niet enkel An, maar vooral Vlaanderen, te veroveren.