Aan de vooravond van de herdenking van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem, organiseert VTM NIEUWS live vanop de militaire luchthaven van Melsbroek 'België na de Aanslagen: het Grote Debat'. Daarin zoeken Stef Wauters en Elke Pattyn met alle betrokkenen naar antwoorden. Hoe is ons leven veranderd na 22 maart 2016? Welke lessen hebben we getrokken? Is België vandaag veiliger?