Bekijk de topfilm: Beauty and the Beast

Een prins wordt door zijn slechte gedrag door een heks in een beest veranderd. Om weer een mens te worden, moet hij de ware liefde vinden. De mooie, onafhankelijke Belle valt door omstandigheden in handen van het Beest en wordt vervolgens door hem gevangengehouden in zijn kasteel. Ondanks haar angsten raakt Belle bevriend met het betoverde personeel en leert ze verder kijken dan de afschuwelijke buitenkant van het Beest. Zo leert ze de charmante en vriendelijke prins kennen die hij werkelijk is.