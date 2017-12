Bekijk 'De Kavijaks' en 'Code 37' nu exclusief online!

Om de komende donkere maanden een beetje makkelijker door te komen voorzien wij je van een hoop leuke afleveringen! Vul de kille winteravonden met deze twee topreeksen:

De Kavijaks

“De kavijaks” brengt het verhaal van de telgen van een arme vissersfamilie uit Heist-aan-Zee, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het is een kroniek van vallen en opstaan, van samenspannen om te kunnen overleven tijdens de Duitse bezetting. Maar het gaat ook over familierelaties en over volwassen worden. Soms ontroerend en schrijnend, soms hilarisch.

Code 37

De knappe Hannah Maes heeft op haar 30ste gekozen voor de Recherche, Sectie Zeden. Daar heeft ze ook een goede reden voor, want ze heeft alleen een toekomst wanneer ze eindelijk afrekent met haar verleden.