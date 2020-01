PREVIEW: Guga schreeuwt het uit van de pijn

Op maandag 27 januari wordt bij VTM het gevecht van het jaar uitgevochten. Voor het gloednieuwe BEAT VTM kregen Guga Baúl en zijn onbekende tegenstander Sander de opdracht om in 100 dagen tijd te leren olieworstelen. Een duel dat ze in de eerste aflevering aangaan. De twee moeten volgens de traditie van de sport volledig ingesmeerd in olijfolie tegen elkaar worstelen en dat in een handgemaakte, loodzware leren broek. Die broek aan en uit krijgen alleen al, is een aartsmoeilijke en pijnlijke opdracht. Guga schreeuwt het dan ook uit en zelfs zijn onderbroek moet eraan geloven...

Hoe Guga het ervan af brengt, zie je vanaf maandag in BEAT VTM.